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Податкова міліція вилучила у Києві незаконного пального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба (ДФС) викрила у Києві підприємство в ухиленні від сплати податків. Податкова поліція в межах досудового розслідування вже вилучила пального на 36 млн грн.
Дивися повний текст Податкова міліція вилучила у Києві незаконного пального на 36 млн гривень
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Додано: Сер 07 лип, 2021 11:26
"7,5 тыс. тонн топлива на сумму более 1,1 млрд грн"
А дальше что с ним стало? Продали и деньги себе в карман?
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wild2006
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