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Нову пошту оштрафували
на 325 млн

Нову пошту оштрафували на 325 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:33

Нову пошту оштрафували на 325 млн

Пропонуємо до обговорення:
Головне управління Госпродпотребслужби в Харківській області наклало на "Нову пошту" адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення на суму 325,85 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:33

Я чего не миллиард ? Гулять так гулять :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:34

Они же по франшизе работают? Кого именно оштрафовали?
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:45

"Приводом для перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 грн"
Якщо це хоч трохи правда, то треба писати нормальну оголошену вартість.

Але скорш за все все набагато простше - Зеленсьому чи його улюбленому Татрову чи Єрмаку хабар не занесли, одразу з'явлась і скорга і справа і і шртаф.
І ніякий сцуд в смартфоні тут не допоможе
apyvovar
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