Головне управління Госпродпотребслужби в Харківській області наклало на "Нову пошту" адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення на суму 325,85 млн грн.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 11:33
Нову пошту оштрафували на 325 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нову пошту оштрафували на 325 млн.
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:45
"Приводом для перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 грн"
Якщо це хоч трохи правда, то треба писати нормальну оголошену вартість.
Але скорш за все все набагато простше - Зеленсьому чи його улюбленому Татрову чи Єрмаку хабар не занесли, одразу з'явлась і скорга і справа і і шртаф.
І ніякий сцуд в смартфоні тут не допоможе
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