Керівництво НАК "Нафтогаз" у 2020-му сумарно отримало 610,1 млн грн винагороди. При цьому компанія в минулому році отримала збиток в 19 млрд грн.
Дивися повний текст Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у збитковому 2020-му.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:01
Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...
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Дивися повний текст Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у збитковому 2020-му.
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:25
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