Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...

Додано: Сер 07 лип, 2021 13:08

apyvovar написав: А коли компанія в збитку, працівники не повинні отримувати зарплату? А коли компанія в збитку, працівники не повинні отримувати зарплату?

Нет конечно. Когда компания в убытках, она обязана увольнять работников. И в первую очередь тех, которые дают больше убытка, чем прибыли. Если и это не поможет, тогда такую компанию нужно закрывать.В первую очередь конечно директоров и управляющих при убытках нужно менять. Ведь убытки - это именно их вина. Они не смогли организовать прибыльность предприятия, значит не обладают организаторскими способностями, т.е. это не годные директора и не годные управляющие. Может где-то в другой области они окажутся более умелыми, но раз допустили убытки, тем самым подтвердили свою некомпетентность на данной позиции.