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Керівництво «Нафтогазу»
отримало більше ніж 600 млн у...

Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:01

Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво НАК "Нафтогаз" у 2020-му сумарно отримало 610,1 млн грн винагороди. При цьому компанія в минулому році отримала збиток в 19 млрд грн.

Дивися повний текст Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у збитковому 2020-му.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:01

А коли компанія в збитку, працівники не повинні отримувати зарплату?
apyvovar
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:25

  apyvovar написав:А коли компанія в збитку, працівники не повинні отримувати зарплату?

Они не должны работать, ибо накой такая работа :)
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что не гос. предприятие, то "высокэффективный" менеджмент.
Все "в убытках", но зато у глав правления и ген. директоров миллионные ЗП.
"Керманычи" епт
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:02

Re: Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...

Это другое. Пацанам же нужно как то жить.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 07 лип, 2021 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:08

  apyvovar написав:А коли компанія в збитку, працівники не повинні отримувати зарплату?


Нет конечно. Когда компания в убытках, она обязана увольнять работников. И в первую очередь тех, которые дают больше убытка, чем прибыли. Если и это не поможет, тогда такую компанию нужно закрывать.

В первую очередь конечно директоров и управляющих при убытках нужно менять. Ведь убытки - это именно их вина. Они не смогли организовать прибыльность предприятия, значит не обладают организаторскими способностями, т.е. это не годные директора и не годные управляющие. Может где-то в другой области они окажутся более умелыми, но раз допустили убытки, тем самым подтвердили свою некомпетентность на данной позиции.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 07 лип, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:15

  Цитрин написав:
  apyvovar написав:А коли компанія в збитку, працівники не повинні отримувати зарплату?


Нет конечно. Когда компания в убытках, она обязана увольнять работников. И в первую очередь тех, которые дают больше убытка, чем прибыли. Если и это не поможет, тогда такую компанию нужно закрывать.

В первую очередь конечно директоров и управляющих при убытках нужно менять. Ведь убытки - это именно их вина. Они не смогли организовать прибыльность предприятия, значит не обладают организаторскими способностями, т.е. это не годные директора и не годные управляющие.

Знаете что потом скажут в посольстве одной страны? Нельзя увольнять там наблюдатели.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:19

  ruvex написав:Знаете что потом скажут в посольстве одной страны? Нельзя увольнять там наблюдатели.


Если ктото против, можно предложить ему профинансировать убытки из своего кармана. Если есть желающие финансировать убытки из своего кармана, то можно позволить и содержание убыточного предприятия с негодными управляющими.

Если есть спонсоры, то почему-бы и нет :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:30

  Цитрин написав:Если есть спонсоры, то почему-бы и нет

Спонсоры имеются.
Мы с вами.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:47

  Luk_v написав:Спонсоры имеются.
Мы с вами.


Юридически мы владельцы. Только вместо того чтобы получать прибыль, приходится наоборот нести расходы из-за паразитов, которых грамотный владелец давно бы уволил и подал в суд за умышленное нанесение убытков.
Цитрин
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