Керівництво НАК "Нафтогаз" у 2020-му сумарно отримало 610,1 млн грн винагороди. При цьому компанія в минулому році отримала збиток в 19 млрд грн.
Дивися повний текст Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у збитковому 2020-му.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:01
Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у збитковому 2020-му.
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:25
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:58
что не гос. предприятие, то "высокэффективный" менеджмент.
Все "в убытках", но зато у глав правления и ген. директоров миллионные ЗП.
"Керманычи" епт
Додано: Сер 07 лип, 2021 13:02
Re: Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...
Это другое. Пацанам же нужно как то жить.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 07 лип, 2021 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 лип, 2021 13:08
Нет конечно. Когда компания в убытках, она обязана увольнять работников. И в первую очередь тех, которые дают больше убытка, чем прибыли. Если и это не поможет, тогда такую компанию нужно закрывать.
В первую очередь конечно директоров и управляющих при убытках нужно менять. Ведь убытки - это именно их вина. Они не смогли организовать прибыльность предприятия, значит не обладают организаторскими способностями, т.е. это не годные директора и не годные управляющие. Может где-то в другой области они окажутся более умелыми, но раз допустили убытки, тем самым подтвердили свою некомпетентность на данной позиции.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 07 лип, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 лип, 2021 13:15
Знаете что потом скажут в посольстве одной страны? Нельзя увольнять там наблюдатели.
Додано: Сер 07 лип, 2021 13:19
Если ктото против, можно предложить ему профинансировать убытки из своего кармана. Если есть желающие финансировать убытки из своего кармана, то можно позволить и содержание убыточного предприятия с негодными управляющими.
Если есть спонсоры, то почему-бы и нет
Додано: Сер 07 лип, 2021 13:30
Додано: Сер 07 лип, 2021 13:47
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