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Керівництво «Нафтогазу»
отримало більше ніж 600 млн у...

Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:55

Компания с виручкой 200 млрд. Под боком шастают любители шпилей с новичком)) а свои коломойские еще хуже. Зп в нефтегазе адекватная!! Вам нужен бакулин который только на вышках бойка украл 400 млн долл!!!
l4567
 
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