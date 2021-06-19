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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 13:55
Компания с виручкой 200 млрд. Под боком шастают любители шпилей с новичком)) а свои коломойские еще хуже. Зп в нефтегазе адекватная!! Вам нужен бакулин который только на вышках бойка украл 400 млн долл!!!
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:11
Сколько будет продолжаться эта вакханалия.Нанёс убытки предприятию-получил миллионную зарплату.???????
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:14
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:20
Интересная логика: т.е. если бы, не дай Бил Гейтс, "они" бы хотябы в 0 вышли -- милионную зарплату никто бы не дал?
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:43
Re: Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...
А порохоботы нас уверяли, что там политични репрессии.
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