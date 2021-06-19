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Керівництво «Нафтогазу»
отримало більше ніж 600 млн у...

Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:55

Компания с виручкой 200 млрд. Под боком шастают любители шпилей с новичком)) а свои коломойские еще хуже. Зп в нефтегазе адекватная!! Вам нужен бакулин который только на вышках бойка украл 400 млн долл!!!
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:11

Сколько будет продолжаться эта вакханалия.Нанёс убытки предприятию-получил миллионную зарплату.???????
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:14

  sena_2008atp написав:Сколько будет продолжаться эта вакханалия.Нанёс убытки предприятию-получил миллионную зарплату.???????


Так для того и наносят убытки, чтобы миллионные зарплаты получать. Никто-ж не наказывает и не увольняет за это.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:20

  Цитрин написав:
  sena_2008atp написав:Сколько будет продолжаться эта вакханалия.Нанёс убытки предприятию-получил миллионную зарплату.???????


Так для того и наносят убытки, чтобы миллионные зарплаты получать. Никто-ж не наказывает и не увольняет за это.

Интересная логика: т.е. если бы, не дай Бил Гейтс, "они" бы хотябы в 0 вышли -- милионную зарплату никто бы не дал? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:45

  _hunter написав:Интересная логика: т.е. если бы, не дай Бил Гейтс, "они" бы хотябы в 0 вышли -- милионную зарплату никто бы не дал? :lol:


а с чего им зарплату платить, если они в ноль вышли? Ведь это их прямая должностная обязанность организовать процессы так, чтобы предприятие работало с прибылью, а не с убытками. Предприятие которое работает с убытками не имеет смысла, его нужно закрывать.

Прибыль кстати не обязательно может быть денежной. Если-бы компания работала в ноль, но при этом обеспечивала народу дешевый газ - это тоже прибыль. Ведь владелец народ. Передавая дешевый газ народу, компания таким образом выплачивает прибыль в натурном виде напрямую владельцу. Но дешевый газ так можно только народу продавать, т.е. для частного потребления. Юрлица не являются владельцами, поэтому обязаны платить полную стоимость.

В данном-же случае управляющие не только доводят до убытка предприятие, но еще и обкрадывают его владельца, требуя с него дополнительные деньги за ресурсы, которые и так являются собственностью владельца.

Это примерно как если бы какой-то умник получив должность директора на заводе, начал сдавать помещения завода в аренду владельцу завода по завышенной в десятки раз цене и при этом отчитывался тому-же владельцу об убытках завода. :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:19

А у меня вопрос, Вывели бабло, рассовали по карманам, Причем это не первый раз за30 лет незалежности. Когда хоть кто то за это сядет и отработает на рудниках и когда все убытки гребаных козлов перестанет покрывать народ???
l_bolotina11
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:48

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Интересная логика: т.е. если бы, не дай Бил Гейтс, "они" бы хотябы в 0 вышли -- милионную зарплату никто бы не дал? :lol:


а с чего им зарплату платить, если они в ноль вышли? Ведь это их прямая должностная обязанность организовать процессы так, чтобы предприятие работало с прибылью, а не с убытками. Предприятие которое работает с убытками не имеет смысла, его нужно закрывать.

...

Так я про это же :lol: Но "кто-то" утверждает обратное: "Так для того и наносят убытки, чтобы миллионные зарплаты получать."
_hunter
 
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  #<12
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