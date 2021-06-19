Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...

Додано: Сер 07 лип, 2021 15:45

_hunter написав: Интересная логика: т.е. если бы, не дай Бил Гейтс, "они" бы хотябы в 0 вышли -- милионную зарплату никто бы не дал? Интересная логика: т.е. если бы, не дай Бил Гейтс, "они" бы хотябы в 0 вышли -- милионную зарплату никто бы не дал?

а с чего им зарплату платить, если они в ноль вышли? Ведь это их прямая должностная обязанность организовать процессы так, чтобы предприятие работало с прибылью, а не с убытками. Предприятие которое работает с убытками не имеет смысла, его нужно закрывать.Прибыль кстати не обязательно может быть денежной. Если-бы компания работала в ноль, но при этом обеспечивала народу дешевый газ - это тоже прибыль. Ведь владелец народ. Передавая дешевый газ народу, компания таким образом выплачивает прибыль в натурном виде напрямую владельцу. Но дешевый газ так можно только народу продавать, т.е. для частного потребления. Юрлица не являются владельцами, поэтому обязаны платить полную стоимость.В данном-же случае управляющие не только доводят до убытка предприятие, но еще и обкрадывают его владельца, требуя с него дополнительные деньги за ресурсы, которые и так являются собственностью владельца.Это примерно как если бы какой-то умник получив должность директора на заводе, начал сдавать помещения завода в аренду владельцу завода по завышенной в десятки раз цене и при этом отчитывался тому-же владельцу об убытках завода.