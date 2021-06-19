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Керівництво «Нафтогазу»
отримало більше ніж 600 млн у...

Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:36

  l4567 написав:Компания с виручкой 200 млрд. Под боком шастают любители шпилей с новичком)) а свои коломойские еще хуже. Зп в нефтегазе адекватная!! Вам нужен бакулин который только на вышках бойка украл 400 млн долл!!!

Адекватная чему? Безнаказанному грабежу? Контора блаженствует за счет трубы, которую построила совдепия.Фактически - это контора посредник.Своя добыча падает из года в год. Скоро кацапстан введет еще один Северный поток. И тогда посмотрим, какую выручку получат барыги из "Нефтегаза". Юридически "Нафтогаз" - гос.контора,а фактически он давно уже приватный, потому как обогащает только кучку всяких членов правлений и рад, ну и тех, кто их назначает.Добро-то ведь народное, значит можно пилить как угодно и сколько угодно.
qazzax
 
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