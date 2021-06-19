Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...

Адекватная чему? Безнаказанному грабежу? Контора блаженствует за счет трубы, которую построила совдепия.Фактически - это контора посредник.Своя добыча падает из года в год. Скоро кацапстан введет еще один Северный поток. И тогда посмотрим, какую выручку получат барыги из "Нефтегаза". Юридически "Нафтогаз" - гос.контора,а фактически он давно уже приватный, потому как обогащает только кучку всяких членов правлений и рад, ну и тех, кто их назначает.Добро-то ведь народное, значит можно пилить как угодно и сколько угодно.