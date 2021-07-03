Україна цьогоріч відзначатиме 30-ту річницю Незалежності.
Дивися повний текст День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:34
День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка
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Дивися повний текст День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка.
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