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День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:34
Пропонуємо до обговорення:
Україна цьогоріч відзначатиме 30-ту річницю Незалежності.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:34
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