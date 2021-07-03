Україна цьогоріч відзначатиме 30-ту річницю Незалежності.
Дивися повний текст День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:34
День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка.
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:50
Re: День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовк
А порохоботи нас запевняли, що 5млрд лише на паради, виходить брехали?
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:54
Re: День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовк
"на завершення будівництва другої черги Національного музею Голодомору — 1,3 млрд грн"- чий це проект?
Як на мене це маразм, крім того, що дурні гроші та ще й схили Дніпра спаскудили.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|