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День Незалежності України:
скільки коштуватиме підготовка

День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:34

День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка

Пропонуємо до обговорення:
Україна цьогоріч відзначатиме 30-ту річницю Незалежності.

Дивися повний текст День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка.
R2
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Новые налоги влепим - отобьем, ничего страшного тяу тяу
leadfloworg
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:50

Re: День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовк

А порохоботи нас запевняли, що 5млрд лише на паради, виходить брехали? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:54

Re: День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовк

"на завершення будівництва другої черги Національного музею Голодомору — 1,3 млрд грн"- чий це проект?
Як на мене це маразм, крім того, що дурні гроші та ще й схили Дніпра спаскудили.
unicdima
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