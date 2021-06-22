Україна не відчує жодних економічних потрясінь, якщо цього року не отримає черговий транш від МВФ.
Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, що чекає на Україну без чергового траншу МВФ.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 13:43
У Мінекономіки розповіли, що чекає на Україну без...
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Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, що чекає на Україну без чергового траншу МВФ.
Додано: Сер 07 лип, 2021 13:43
50% бюджета идет на погашения долгов. Эта пирамида с овдп может и не дожить до конца года любченко в экономике тупой как клоун
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