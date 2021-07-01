Південнокорейський автовиробник Kia презентував нове покоління популярного кросовера Sportage.
Дивися повний текст Новий Kia Sportage представили офіційно (фото, відео).
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Додано: Сер 07 лип, 2021 16:03
Новий Kia Sportage представили офіційно (фото, відео)
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Дивися повний текст Новий Kia Sportage представили офіційно (фото, відео).
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:04
Алюминиевый блок на дизеле, приехали. Вангую на ресурс 150-200. Интересно, а проблему оригинальных воздушных фильтров двигателя решили, или продолжают пыль пропускать?
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