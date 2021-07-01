RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий Kia Sportage представили
офіційно (фото, відео)

Новий Kia Sportage представили офіційно (фото, відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:03

Новий Kia Sportage представили офіційно (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Південнокорейський автовиробник Kia презентував нове покоління популярного кросовера Sportage.

Дивися повний текст Новий Kia Sportage представили офіційно (фото, відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94405
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:04

Алюминиевый блок на дизеле, приехали. Вангую на ресурс 150-200. Интересно, а проблему оригинальных воздушных фильтров двигателя решили, или продолжают пыль пропускать?
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 148
З нами з: 23.01.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото)
R2 » Нед 04 лип, 2021 13:39
5 395
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 18:56
budivelnik
Xiaomi придумала новий спосіб розміщення підекранної камери
R2 » П'ят 02 лип, 2021 17:54
1 134
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лип, 2021 17:54
consulaugur
Кличко показав, як ремонтують Кільцеву дорогу (відео)
R2 » Чет 01 лип, 2021 20:56
2 239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 23:12
fiona98

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95956)
07.07.2021 17:36
UNIQA (344)
07.07.2021 17:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.