Всі реформи впроваджувано в такому темпі не тому, що це потрібно ЄС.., а тому, що це необхідно самій Україні.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 16:10
Ми з реформами найшвидші в Європі — Зеленський
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Дивися повний текст Ми з реформами найшвидші в Європі — Зеленський.
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:47
Рукалицо!
Это он про скорость реформ назад в Нафтогазе, НБУ, Прозорро/Окружная вокруг Киева?
Про всяких Ермаков/Татаровых вообще молчу.
Он действительно не видит, что он ведет себя как дурачок?
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:56
Спешка нужна при ловле блох С дуру можно так нареформировать, что потом и поколения не хватит что бы расхлебать. Это не тот случай когда количество (в данном контексте скорость) переходит в качество. Какой там уже год революции, где нормально функционирующие суды ??? А это краеугольный камень, фундамент. Вот когда решишь господин президент этот вопрос тогда и выступай, это страна , а не сцена. А может это как говорят выше вам Тартаров с Ермаком напели ? То да у них реформа так реформа
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