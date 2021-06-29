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Ми з реформами найшвидші
в Європі — Зеленський

Ми з реформами найшвидші в Європі — Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:10

Ми з реформами найшвидші в Європі — Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Всі реформи впроваджувано в такому темпі не тому, що це потрібно ЄС.., а тому, що це необхідно самій Україні.

Дивися повний текст Ми з реформами найшвидші в Європі — Зеленський.
R2
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По коррупции твердое первое место
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:47

Рукалицо!

Это он про скорость реформ назад в Нафтогазе, НБУ, Прозорро/Окружная вокруг Киева?
Про всяких Ермаков/Татаровых вообще молчу.

Он действительно не видит, что он ведет себя как дурачок?
andretar
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:56

Спешка нужна при ловле блох :) С дуру можно так нареформировать, что потом и поколения не хватит что бы расхлебать. Это не тот случай когда количество (в данном контексте скорость) переходит в качество. Какой там уже год революции, где нормально функционирующие суды ??? А это краеугольный камень, фундамент. Вот когда решишь господин президент этот вопрос тогда и выступай, это страна , а не сцена. А может это как говорят выше вам Тартаров с Ермаком напели ? То да у них реформа так реформа :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 22:52

Так і є. Швидкість відкату реформ просто космічна
apyvovar
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 06:47

Re: Ми з реформами найшвидші в Європі — Зеленський

Слушайте, аж даже интересно стало.

А где все те 73% которые поддержали клоуна на выборах? Ни одного комментария в поддержку препездента.

А ещё Арахамия поделился мыслью что Украине надо перенимать опыт управления страной Коммунистической партии Китая. Вова теперь не препездент, Вова теперь генсек. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:17

vitaliy_berdinskikh Что до выборов, там прям достойнейшие из достойнейших на выбор были :)
Igorten
 
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Igorten но выбор же был? Или ты сейчас хочешь сказать что Вова такой же шоколадный барыга? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:17

  vitaliy_berdinskikh написав:Igorten но выбор же был? Или ты сейчас хочешь сказать что Вова такой же шоколадный барыга? :mrgreen:

Я бы сказал это выбор без выбора. Вова не шоколадный, он таки зеленый, может когда то и доспеет но пока зеленый :)
Igorten
 
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