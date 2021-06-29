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Ми з реформами найшвидші
в Європі — Зеленський

Ми з реформами найшвидші в Європі — Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:08

А стосовно корупції - так просто ми непереможні!!!
olwico_k
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Повідомлень: 19
З нами з: 03.02.21
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Модератори: Ірина_, Модератор

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