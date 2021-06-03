|
|
Cуд заарештував директора «Кузні на Рибальському» з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:40
Пропонуємо до обговорення:
Печерський районний суд Києва в середу обрав запобіжний захід директору ПАТ «Кузня на Рибальському» Валерію Шандрі у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.
Дивися повний текст Cуд заарештував директора «Кузні на Рибальському» з правом застави в 443 млн грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94405
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:40
порошенко нервно курит )
-
Brother-Olexiy
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 07.07.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему