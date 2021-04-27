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Суд визнав банкрутом «Богдан
Моторс» Гладковського

Суд визнав банкрутом «Богдан Моторс» Гладковського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:43

Суд визнав банкрутом «Богдан Моторс» Гладковського

Пропонуємо до обговорення:
6 липня Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" і відкрив ліквідаційну процедуру.

Дивися повний текст Суд визнав банкрутом «Богдан Моторс» Гладковського.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:43

Медленно и уверенно порошенко выводят на чистую воду. Ждем, наблюдаем.
Brother-Olexiy
 
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