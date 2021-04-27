6 липня Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" і відкрив ліквідаційну процедуру.
Дивися повний текст Суд визнав банкрутом «Богдан Моторс» Гладковського.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 16:43
Суд визнав банкрутом «Богдан Моторс» Гладковського
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Дивися повний текст Суд визнав банкрутом «Богдан Моторс» Гладковського.
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:43
Медленно и уверенно порошенко выводят на чистую воду. Ждем, наблюдаем.
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