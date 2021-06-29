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Газпром пояснив відмову
бронювати додаткову прокачку...

Газпром пояснив відмову бронювати додаткову прокачку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:12

Газпром пояснив відмову бронювати додаткову прокачку...

Пропонуємо до обговорення:
Газпром не купував транзитні потужності на рік вперед, оскільки ринок надає можливість гнучко бронювати на короткий термін.

Дивися повний текст Газпром пояснив відмову бронювати додаткову прокачку через Україну і Польщу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:12

Ничего удивительного надо же Газпрому отбить свои 3 млрд штрафа с процентами и СП-2 достроить, а цены уже бьют рекорды на фоне роста спроса, особенно на азиатских рынках.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:25

Re: Газпром пояснив відмову бронювати додаткову прокачку...

  antikkristall написав:цены уже бьют рекорды

There is an important saying in the commodity market, “the cure for high prices is, high prices.” This saying goes back to your economics 101 class in which you learned that market prices are set by supply and demand. As prices rise, producers are willing to sell more.
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