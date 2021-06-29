У Міністерстві економіки прогнозують близько 4% росту економіки у 2020 році з інфляцією до 8%.
Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує близько 4% зростання економіки України цього року.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:28
Мінекономіки прогнозує близько 4% зростання економіки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує близько 4% зростання економіки України цього року.
Додано: Сер 07 лип, 2021 19:28
Не зростання. А відновлення ВВП. Тобто навіть не досягнемо результатів 2019 року :(
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