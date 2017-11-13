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НБУ змінить дизайн монет
номіналом 1 і 2 гривні

НБУ змінить дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:55

НБУ змінить дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні

Пропонуємо до обговорення:
На такий крок в НБУ пішли після скарг українців.

Дивися повний текст НБУ змінить дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:55

Тоді вже й 5 з 10 теж треба змінити. Але імхо достатньо просто зміни розмірів аби легше було відрізнити навпомацки.
nighthawk5
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Модератори: Ірина_, Модератор

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