На такий крок в НБУ пішли після скарг українців.
Дивися повний текст НБУ змінить дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:55
НБУ змінить дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ змінить дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні.
Додано: Сер 07 лип, 2021 19:55
Тоді вже й 5 з 10 теж треба змінити. Але імхо достатньо просто зміни розмірів аби легше було відрізнити навпомацки.
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