Україні слід зосередитися на п'ятьох ключових реформах, за допомогою яких уряд зможе розвинути досягнуті результати.
Дивися повний текст США назвали п'ять головних реформ для України.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 22:51
США назвали п'ять головних реформ для України
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Дивися повний текст США назвали п'ять головних реформ для України.
Додано: Чет 08 лип, 2021 09:31
Коло́ния — зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима. Зачастую колониальный режим не предоставляет права граждан сравнимые с правами граждан метрополии. При этом граждане метрополии пользуются в колониальных территориях большей властью и привилегиями, по сравнению с коренным населением.
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:25
Питання до Омерики - Хантера посодют?
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