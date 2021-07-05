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США назвали п'ять головних
реформ для України

США назвали п'ять головних реформ для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 22:51

США назвали п'ять головних реформ для України

Пропонуємо до обговорення:
Україні слід зосередитися на п'ятьох ключових реформах, за допомогою яких уряд зможе розвинути досягнуті результати.

Дивися повний текст США назвали п'ять головних реформ для України.
R2
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Коло́ния — зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима. Зачастую колониальный режим не предоставляет права граждан сравнимые с правами граждан метрополии. При этом граждане метрополии пользуются в колониальных территориях большей властью и привилегиями, по сравнению с коренным населением.
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армія, мова, віра, самогон та довіра
rapyd777
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:25

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Україні слід зосередитися на п'ятьох ключових реформах, за допомогою яких уряд зможе розвинути досягнуті результати.

Дивися повний текст США назвали п'ять головних реформ для України.

Питання до Омерики - Хантера посодют?
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