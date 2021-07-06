Нова тарифна політика на залізничні вантажоперевезення дозволить залучити до бюджету додатково 18-20 млрд на рік.
Дивися повний текст Нові тарифи УЗ принесуть до 18-20 млрд грн на рік, — Кубраков.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 23:12
Нові тарифи УЗ принесуть до 18-20 млрд грн на рік, —...
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Дивися повний текст Нові тарифи УЗ принесуть до 18-20 млрд грн на рік, — Кубраков.
Додано: Сер 07 лип, 2021 23:12
Хлопці,заказуйте собі місця крест навхрест.
Подымать налоги, тарифы и обезьяны могут, над производством работайте, не ужели так туго доходит....
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