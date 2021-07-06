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Нові тарифи УЗ принесуть до
18-20 млрд грн на рік, —...

Нові тарифи УЗ принесуть до 18-20 млрд грн на рік, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 23:12

Нові тарифи УЗ принесуть до 18-20 млрд грн на рік, —...

Пропонуємо до обговорення:
Нова тарифна політика на залізничні вантажоперевезення дозволить залучити до бюджету додатково 18-20 млрд на рік.

Дивися повний текст Нові тарифи УЗ принесуть до 18-20 млрд грн на рік, — Кубраков.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 23:12

Хлопці,заказуйте собі місця крест навхрест.
Подымать налоги, тарифы и обезьяны могут, над производством работайте, не ужели так туго доходит....
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:33

  AlexMotel написав:Хлопці,заказуйте собі місця крест навхрест.
Подымать налоги, тарифы и обезьяны могут, над производством работайте, не ужели так туго доходит....

Их задача обанкротить, чтобы потом высоким иностранным дядям по дешевке забрать.
И так всю Украину.
p_a_l
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