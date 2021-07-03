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В Україні зареєстровано
приблизно 12 900 компаній з...

В Україні зареєстровано приблизно 12 900 компаній з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 03:21

В Україні зареєстровано приблизно 12 900 компаній з...

Пропонуємо до обговорення:
Середні витрати бізнесу, який не має автоматизованої системи адміністрування штрафів - до 120 тис. гривень на рік.

Дивися повний текст В Україні зареєстровано приблизно 12 900 компаній з автопарком.
R2
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