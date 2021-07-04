RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тарифи на тепло відтепер
визначатиме місцева влада -...

Тарифи на тепло відтепер визначатиме місцева влада -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:30

Тарифи на тепло відтепер визначатиме місцева влада -...

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень.

Дивися повний текст Тарифи на тепло відтепер визначатиме місцева влада - рішення регулятора.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94411
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:31

пришло время повышать тарифы. так пусть теперь виновными будут на местах.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1932
З нами з: 19.11.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: newbie і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові тарифи УЗ принесуть до 18-20 млрд грн на рік, —...
R2 » Сер 07 лип, 2021 23:12
2 148
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 09:33
p_a_l
КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу...
R2 » Сер 07 лип, 2021 07:17
3 238
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 09:39
yevgenmuza
Uber підвищить тарифи
R2 » П'ят 02 лип, 2021 17:09
9 771
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 19:11
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95964)
08.07.2021 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.