НКРЕКП передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень.
Дивися повний текст Тарифи на тепло відтепер визначатиме місцева влада - рішення регулятора.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 09:30
Тарифи на тепло відтепер визначатиме місцева влада -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на тепло відтепер визначатиме місцева влада - рішення регулятора.
Додано: Чет 08 лип, 2021 09:31
пришло время повышать тарифы. так пусть теперь виновными будут на местах.
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