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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лип, 2021 09:49
Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:18
sopkotomhu, если действительно нужно только приложить карту, то непонятно чем думают разрабы или это специальное вредительство?
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:29
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:34
Дыра. Но карту для этого терять не обязательно. В смартфоне есть интернет, поэтому пока карта приложена к смартфону, ктото удаленно может ее использовать. Через спайварь, малварь или трояны, которые у простого обывателя имеются практически на каждом смартфоне или компе.
И если будет возможность оформлять кредиты по ID карте, то злоумышленники будут этим пользоваться.
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