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Додаток «Дія» запустив
новий спосіб авторизації

Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:49

Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації

Пропонуємо до обговорення:
В додатку "Дія" з'явилася нова опція. Функціонал стосується авторизації.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:50

еще одна дира
для взятие кредитов на потеряную карту
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:18

sopkotomhu, если действительно нужно только приложить карту, то непонятно чем думают разрабы или это специальное вредительство?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:29

  RomanTik написав:sopkotomhu, если действительно нужно только приложить карту, то непонятно чем думают разрабы или это специальное вредительство?

А "первоисточник" лень почитать? -- там же прямо в новости демо-ролик фичи.
Или нет времени -- нужно бежать зраду разгонять?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:34

  sopkotomhu написав:еще одна дира
для взятие кредитов на потеряную карту


Дыра. Но карту для этого терять не обязательно. В смартфоне есть интернет, поэтому пока карта приложена к смартфону, ктото удаленно может ее использовать. Через спайварь, малварь или трояны, которые у простого обывателя имеются практически на каждом смартфоне или компе.

И если будет возможность оформлять кредиты удаленно по ID карте, то злоумышленники будут этим пользоваться.

Одно дело смартфоном покупки до 200-500 грн (10-20 баксов) на кассе в супермаркете оплачивать и другое дело какие-то серьезные сделки ID картой через инет подтверждать.

Я бы вообще советовал никогда ID карту к телефону не подносить и хранить ее в специальном защитном кожухе, чтобы картой не могли воспользоваться без вашего ведома.

Проверить защитный кожух несложно - в нем телефон и другие девайсы не должны видеть карту поднесенную вплотную.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:04

  Цитрин написав:
  sopkotomhu написав:еще одна дира
для взятие кредитов на потеряную карту


Дыра. Но карту для этого терять не обязательно. В смартфоне есть интернет, поэтому пока карта приложена к смартфону, ктото удаленно может ее использовать. Через спайварь, малварь или трояны, которые у простого обывателя имеются практически на каждом смартфоне или компе.

...

Обычные трояны до Дии не доберутся -- Android не пропустит, а для "необычных" Гугол уже давно SafetyNet выпустил -- так что "простые обыватели" могут спать спокойно :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:15

  _hunter написав:Обычные трояны до Дии не доберутся -- Android не пропустит, а для "необычных" Гугол уже давно SafetyNet выпустил -- так что "простые обыватели" могут спать спокойно :lol:


это розовые фантазии, с реальной безопасностью не имеющие ничего общего. Чтото из разряда CD-ROM-ов защищающих от радаров, которые простодушные водители с наивной верой покупали и вешали на машину. Ну и пирамидок от вредных излучений. :mrgreen:

Да-да, китайцы даже наклейки на телефон с "квантовой энергией" и "скалярные артефакты" от вредных излучений телефона" продают. И надо сказать они пользуются большим спросом у "простых обывателей", хотя ничего особенного, кроме небольшого количества ядерных отходов в этих наклейках нет, в чем можно убедиться с помощью банального дозиметра :mrgreen:




Сейчас Интел и АМД чтото мутят для новых процессоров, хотят встроить защищенный модуль по типу TPM в новые поколения процессоров. Возможно это как-то поменяет ситуацию, но сомнительно. TPM уже давно на рынке материнок, но никто не хочет с этим связываться, т.к. пользователям от этого одни минусы.

В любом случае, к такому модулю все так-же можно обращаться удаленно, хоть это и будет на порядок сложнее. Физически отключить-то его будет еще сложнее :mrgreen:
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 08 лип, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:26

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Обычные трояны до Дии не доберутся -- Android не пропустит, а для "необычных" Гугол уже давно SafetyNet выпустил -- так что "простые обыватели" могут спать спокойно :lol:


это розовые фантазии, с реальной безопасностью не имеющие ничего общего. Чтото из разряда ...

О! -- вижу мощного специалиста-сесурника :lol:
Ссылочку на трояна-крадуна можно увидеть? -- можно уже не рабочие/на старые версии...
_hunter
 
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