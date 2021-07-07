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Додано: Чет 08 лип, 2021 09:49
Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:18
sopkotomhu, если действительно нужно только приложить карту, то непонятно чем думают разрабы или это специальное вредительство?
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:29
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:34
Дыра. Но карту для этого терять не обязательно. В смартфоне есть интернет, поэтому пока карта приложена к смартфону, ктото удаленно может ее использовать. Через спайварь, малварь или трояны, которые у простого обывателя имеются практически на каждом смартфоне или компе.
И если будет возможность оформлять кредиты удаленно по ID карте, то злоумышленники будут этим пользоваться.
Одно дело смартфоном покупки до 200-500 грн (10-20 баксов) на кассе в супермаркете оплачивать и другое дело какие-то серьезные сделки ID картой через инет подтверждать.
Я бы вообще советовал никогда ID карту к телефону не подносить и хранить ее в специальном защитном кожухе, чтобы картой не могли воспользоваться без вашего ведома.
Проверить защитный кожух несложно - в нем телефон и другие девайсы не должны видеть карту поднесенную вплотную.
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:04
Обычные трояны до Дии не доберутся -- Android не пропустит, а для "необычных" Гугол уже давно SafetyNet выпустил -- так что "простые обыватели" могут спать спокойно
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:15
это розовые фантазии, с реальной безопасностью не имеющие ничего общего. Чтото из разряда CD-ROM-ов защищающих от радаров, которые простодушные водители с наивной верой покупали и вешали на машину. Ну и пирамидок от вредных излучений.
Да-да, китайцы даже наклейки на телефон с "квантовой энергией" и "скалярные артефакты" от вредных излучений телефона" продают. И надо сказать они пользуются большим спросом у "простых обывателей", хотя ничего особенного, кроме небольшого количества ядерных отходов в этих наклейках нет, в чем можно убедиться с помощью банального дозиметра
Сейчас Интел и АМД чтото мутят для новых процессоров, хотят встроить защищенный модуль по типу TPM в новые поколения процессоров. Возможно это как-то поменяет ситуацию, но сомнительно. TPM уже давно на рынке материнок, но никто не хочет с этим связываться, т.к. пользователям от этого одни минусы.
В любом случае, к такому модулю все так-же можно обращаться удаленно, хоть это и будет на порядок сложнее. Физически отключить-то его будет еще сложнее
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 08 лип, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:26
О! -- вижу мощного специалиста-сесурника
Ссылочку на трояна-крадуна можно увидеть? -- можно уже не рабочие/на старые версии...
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