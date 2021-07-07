Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації

Додано: Чет 08 лип, 2021 11:15

_hunter написав: Обычные трояны до Дии не доберутся -- Android не пропустит, а для "необычных" Гугол уже давно SafetyNet выпустил -- так что "простые обыватели" могут спать спокойно Обычные трояны до Дии не доберутся -- Android не пропустит, а для "необычных" Гугол уже давно SafetyNet выпустил -- так что "простые обыватели" могут спать спокойно

это розовые фантазии, с реальной безопасностью не имеющие ничего общего. Чтото из разряда CD-ROM-ов защищающих от радаров, которые простодушные водители с наивной верой покупали и вешали на машину. Ну и пирамидок от вредных излучений.Да-да, китайцы даже наклейки на телефон с "квантовой энергией" и "скалярные артефакты" от вредных излучений телефона" продают. И надо сказать они пользуются большим спросом у "простых обывателей", хотя ничего особенного, кроме небольшого количества ядерных отходов в этих наклейках нет, в чем можно убедиться с помощью банального дозиметраСейчас Интел и АМД чтото мутят для новых процессоров, хотят встроить защищенный модуль по типу TPM в новые поколения процессоров. Возможно это как-то поменяет ситуацию, но сомнительно. TPM уже давно на рынке материнок, но никто не хочет с этим связываться, т.к. пользователям от этого одни минусы.В любом случае, к такому модулю все так-же можно обращаться удаленно, хоть это и будет на порядок сложнее. Физически отключить-то его будет еще сложнее