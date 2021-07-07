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Додаток «Дія» запустив
новий спосіб авторизації

Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:49

Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації

Пропонуємо до обговорення:
В додатку "Дія" з'явилася нова опція. Функціонал стосується авторизації.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:18

sopkotomhu, если действительно нужно только приложить карту, то непонятно чем думают разрабы или это специальное вредительство?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:29

  RomanTik написав:sopkotomhu, если действительно нужно только приложить карту, то непонятно чем думают разрабы или это специальное вредительство?

А "первоисточник" лень почитать? -- там же прямо в новости демо-ролик фичи.
Или нет времени -- нужно бежать зраду разгонять?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:04

  Цитрин написав:
  sopkotomhu написав:еще одна дира
для взятие кредитов на потеряную карту


Дыра. Но карту для этого терять не обязательно. В смартфоне есть интернет, поэтому пока карта приложена к смартфону, ктото удаленно может ее использовать. Через спайварь, малварь или трояны, которые у простого обывателя имеются практически на каждом смартфоне или компе.

...

Обычные трояны до Дии не доберутся -- Android не пропустит, а для "необычных" Гугол уже давно SafetyNet выпустил -- так что "простые обыватели" могут спать спокойно :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:26

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Обычные трояны до Дии не доберутся -- Android не пропустит, а для "необычных" Гугол уже давно SafetyNet выпустил -- так что "простые обыватели" могут спать спокойно :lol:


это розовые фантазии, с реальной безопасностью не имеющие ничего общего. Чтото из разряда ...

О! -- вижу мощного специалиста-сесурника :lol:
Ссылочку на трояна-крадуна можно увидеть? -- можно уже не рабочие/на старые версии...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:16

1. Запустил Довбодию на довбофоне, выбрал авторизацию через ID-картку, зашел в вагон метро, постоял там возле жертвы, и вышел на след станции авторизованным и готовым к злоДиям.
2. NFC устройства разные бывают. Те, что в Гулливере запускали, насколько я помню, имеют дальность до 15 метров. Т.о. имея такую штуку в рюкзачке, можно и в метро не спускаться.
zeipt_ever
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:00

  Цитрин написав:
  _hunter написав:О! -- вижу мощного специалиста-сесурника :lol:


Нет, криптография входит в образование по моей специальности и широко используется в софте практически во всех сферах. Поэтому понимаю как это все работает под капотом на низком уровне, ...

Связываться с такими вещами не хочу и не буду принципиально, ...

Да-да: образование так и прет :lol: -- бабка-бабке страшилки под подъездом рассказывала...

ОК -- сам пакет не нужно. Достаточно названия. Если и названия нет -- можно ссылки на white hat репорты/найденные уязвимости...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:20

  _hunter написав:Да-да: образование так и прет :lol: -- бабка-бабке страшилки под подъездом рассказывала...


Это не страшилки. Можете поинтересоваться у специалистов по безопасности, они в вашей конторе наверняка есть. То что написал по поводу безопасности - это конечно пессиместичные сценарии, но абсолютно реальные.

А вообще, вы зря смеетесь, то что вы отдаете людям, то вам и вернется в будущем. Так устроен мир. Поэтому не хотите чтобы зло к вам вернулось, не делайте зла другим. Возможно сейчас для вас это выглядит глупостью, поэтому вам бесполезно что-либо доказывать, со временем поумнеете и сами все поймете. :wink:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:53

  Цитрин написав:
  _hunter написав:ОК -- сам пакет не нужно. Достаточно названия. Если и названия нет -- можно ссылки на white hat репорты/найденные уязвимости...


Если предложу вам порыться в мусорном баке и показать, что лежит на дне мусорного бака, чтобы подтвердить что там лежит мусор. Вы полезете рыться в мусоре? Нет. Так почему вы меня о том-же самом просите? :?

Плохая метафора подобна котенку с дверцей :lol:
Если я буду рассказывать сказки о том, что только вчера рептилоидов видел -- для избежания возгласов "да ты звездиш!!!" мне придется показать фотки оных -- хоть как я буду про хвосты да шипы на загривке рассказывать.
И со сказками про троянов-крадунов на Андроиде все полностью аналогично.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:55

  _hunter написав:Ну вот я и интересуюсь -- тут на форуме мегаспец объявился -- уровнем как в паралельной ветке упомянутый Корсун :lol:


Я не мегаспец и не позиционировал себя с такой стороны. Криптография - это не моя основная специальность. Также как арифметика не основная специальность для бухгалтеров, хоть они её и используют.

Вообще, с чего вы взяли, что нужно быть мегаспецом чтобы понимать простейшие вещи? Мы-же не обсуждаем особенности криптоанализа алгоритмов на элиптических кривых или чего-то такого, а говорим про примитив для которого и обширных знаний не нужно, достаточно владеть банальной логикой.
Цитрин
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