В додатку "Дія" з'явилася нова опція. Функціонал стосується авторизації.
Дивися повний текст Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 09:49
Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації.
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:18
sopkotomhu, если действительно нужно только приложить карту, то непонятно чем думают разрабы или это специальное вредительство?
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:29
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:04
Обычные трояны до Дии не доберутся -- Android не пропустит, а для "необычных" Гугол уже давно SafetyNet выпустил -- так что "простые обыватели" могут спать спокойно
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:26
О! -- вижу мощного специалиста-сесурника
Ссылочку на трояна-крадуна можно увидеть? -- можно уже не рабочие/на старые версии...
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:16
1. Запустил Довбодию на довбофоне, выбрал авторизацию через ID-картку, зашел в вагон метро, постоял там возле жертвы, и вышел на след станции авторизованным и готовым к злоДиям.
2. NFC устройства разные бывают. Те, что в Гулливере запускали, насколько я помню, имеют дальность до 15 метров. Т.о. имея такую штуку в рюкзачке, можно и в метро не спускаться.
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:00
Да-да: образование так и прет -- бабка-бабке страшилки под подъездом рассказывала...
ОК -- сам пакет не нужно. Достаточно названия. Если и названия нет -- можно ссылки на white hat репорты/найденные уязвимости...
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:20
Это не страшилки. Можете поинтересоваться у специалистов по безопасности, они в вашей конторе наверняка есть. То что написал по поводу безопасности - это конечно пессиместичные сценарии, но абсолютно реальные.
А вообще, вы зря смеетесь, то что вы отдаете людям, то вам и вернется в будущем. Так устроен мир. Поэтому не хотите чтобы зло к вам вернулось, не делайте зла другим. Возможно сейчас для вас это выглядит глупостью, поэтому вам бесполезно что-либо доказывать, со временем поумнеете и сами все поймете.
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:53
Плохая метафора подобна котенку с дверцей
Если я буду рассказывать сказки о том, что только вчера рептилоидов видел -- для избежания возгласов "да ты звездиш!!!" мне придется показать фотки оных -- хоть как я буду про хвосты да шипы на загривке рассказывать.
И со сказками про троянов-крадунов на Андроиде все полностью аналогично.
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:55
Я не мегаспец и не позиционировал себя с такой стороны. Криптография - это не моя основная специальность. Также как арифметика не основная специальность для бухгалтеров, хоть они её и используют.
Вообще, с чего вы взяли, что нужно быть мегаспецом чтобы понимать простейшие вещи? Мы-же не обсуждаем особенности криптоанализа алгоритмов на элиптических кривых или чего-то такого, а говорим про примитив для которого и обширных знаний не нужно, достаточно владеть банальной логикой.
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