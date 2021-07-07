Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:16

Наблюдаю что несовершеннолетние подростки при помощи этой фигни (паспорт у смартфони) покупают себе слабоалкоголку.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 08 лип, 2021 14:25, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:24

  _hunter написав:
  Цитрин написав:Если предложу вам порыться в мусорном баке и показать, что лежит на дне мусорного бака, чтобы подтвердить что там лежит мусор. Вы полезете рыться в мусоре? Нет. Так почему вы меня о том-же самом просите? :?

Плохая метафора подобна котенку с дверцей :lol:


Метафора очень даже хорошая, потому что прекрасно выражает моё отношение к таким вещам - это брезгливость. И то что вы мне предлагаете я воспринимаю не иначе как предложение покопаться в мусорном баке, чтобы подтвердить что там мусор.

В жизни, если бы узнал что ктото подобным занимается, то избегал-бы с ним контактов и общения. Такой человек токсичен и сам не понимает куда вляпался. Точно также как если дружить с ворами или наркоманами, можно заработать большие неприятности не делая ничего плохого.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 08 лип, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:28

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Да-да: образование так и прет :lol: -- бабка-бабке страшилки под подъездом рассказывала...


Это не страшилки. Можете поинтересоваться у специалистов по безопасности, они в вашей конторе наверняка есть. То что написал по поводу безопасности - это конечно пессиместичные сценарии, но абсолютно реальные.

А вообще, вы зря смеетесь, то что вы отдаете людям, то вам и вернется в будущем. Так устроен мир. Поэтому не хотите чтобы зло к вам вернулось, не делайте зла другим. Возможно сейчас для вас это выглядит глупостью, поэтому вам бесполезно что-либо доказывать, со временем поумнеете и сами все поймете. :wink:

откуда в ЕПАМе специалисти по безопасности :mrgreen:
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:39

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Ну вот я и интересуюсь -- тут на форуме мегаспец объявился -- уровнем как в паралельной ветке упомянутый Корсун :lol:


Я не мегаспец и не позиционировал себя с такой стороны. Криптография - это не моя основная специальность. Также как арифметика не основная специальность для бухгалтеров, хоть они её и используют.

Вообще, с чего вы взяли, что нужно быть мегаспецом чтобы понимать простейшие вещи? Мы-же не обсуждаем особенности криптоанализа алгоритмов на элиптических кривых или чего-то такого, а говорим про примитив для которого и обширных знаний не нужно, достаточно владеть банальной логикой.

Именно на это я и намекаю :lol:

Я и не говорил, что нужно. Нужно обычное "простейшее понимание" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:41

  Цитрин написав:
  _hunter написав:
  Цитрин написав:Если предложу вам порыться в мусорном баке и показать, что лежит на дне мусорного бака, чтобы подтвердить что там лежит мусор. Вы полезете рыться в мусоре? Нет. Так почему вы меня о том-же самом просите? :?

Плохая метафора подобна котенку с дверцей :lol:


Метафора очень даже хорошая, потому что прекрасно выражает моё отношение к таким вещам - это брезгливость. И то что вы мне предлагаете я воспринимаю не иначе как предложение покопаться в мусорном баке, чтобы подтвердить что там мусор.
...

Метафора плоха -- и я там дальше написал почему: если кто-то постоянно кричит "волки-волки!" -- волков неплохо бы и показать :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:23

  _hunter написав:
  RomanTik написав:sopkotomhu, если действительно нужно только приложить карту, то непонятно чем думают разрабы или это специальное вредительство?

А "первоисточник" лень почитать? -- там же прямо в новости демо-ролик фичи.
Или нет времени -- нужно бежать зраду разгонять?..

если бы я хотел почитать первоисточник, то я бы и зашел туда? не? а если кто-то делает репост новости, то он должен делать это грамотно! или это тоже - зрада?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:39

  RomanTik написав:
  _hunter написав:
  RomanTik написав:sopkotomhu, если действительно нужно только приложить карту, то непонятно чем думают разрабы или это специальное вредительство?

А "первоисточник" лень почитать? -- там же прямо в новости демо-ролик фичи.
Или нет времени -- нужно бежать зраду разгонять?..

если бы я хотел почитать первоисточник, то я бы и зашел туда? не? а если кто-то делает репост новости, то он должен делать это грамотно! или это тоже - зрада?

Так я про репост и пишу -- в нем ровно тот же ролик присутствует. Но нет же: один "самый умный" сходу юморит про прикладывание подорожника, следующий ему вторит про вредительство...
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