Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лип, 2021 14:16
Наблюдаю что несовершеннолетние подростки при помощи этой фигни (паспорт у смартфони) покупают себе слабоалкоголку.
Востаннє редагувалось p_a_l
в Чет 08 лип, 2021 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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p_a_l
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:24
Метафора очень даже хорошая, потому что прекрасно выражает моё отношение к таким вещам - это брезгливость. И то что вы мне предлагаете я воспринимаю не иначе как предложение покопаться в мусорном баке, чтобы подтвердить что там мусор.
В жизни, если бы узнал что ктото подобным занимается, то избегал-бы с ним контактов и общения. Такой человек токсичен и сам не понимает куда вляпался. Точно также как если дружить с ворами или наркоманами, можно заработать большие неприятности не делая ничего плохого.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Чет 08 лип, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Цитрин
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:28
Цитрин написав: _hunter написав:
Да-да: образование так и прет
-- бабка-бабке страшилки под подъездом рассказывала...
Это не страшилки. Можете поинтересоваться у специалистов по безопасности, они в вашей конторе наверняка есть. То что написал по поводу безопасности - это конечно пессиместичные сценарии, но абсолютно реальные.
А вообще, вы зря смеетесь, то что вы отдаете людям, то вам и вернется в будущем. Так устроен мир. Поэтому не хотите чтобы зло к вам вернулось, не делайте зла другим. Возможно сейчас для вас это выглядит глупостью, поэтому вам бесполезно что-либо доказывать, со временем поумнеете и сами все поймете.
откуда в ЕПАМе специалисти по безопасности
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sopkotomhu
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:39
Цитрин написав:
Я не мегаспец
_hunter написав:
Ну вот я и интересуюсь -- тут на форуме мегаспец объявился -- уровнем как в паралельной ветке упомянутый Корсун
и не позиционировал себя с такой стороны. Криптография - это не моя основная специальность. Также как арифметика не основная специальность для бухгалтеров, хоть они её и используют.
Вообще, с чего вы взяли, что нужно быть мегаспецом чтобы понимать простейшие вещи
? Мы-же не обсуждаем особенности криптоанализа алгоритмов на элиптических кривых или чего-то такого, а говорим про примитив для которого и обширных знаний не нужно, достаточно владеть банальной логикой.
Именно на это я и намекаю
Я и не говорил, что нужно. Нужно обычное "простейшее понимание"
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_hunter
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:41
Цитрин написав:
Метафора очень даже хорошая, потому что прекрасно выражает моё отношение к таким вещам - это брезгливость. И то что вы мне предлагаете я воспринимаю не иначе как предложение покопаться в мусорном баке, чтобы подтвердить что там мусор.
...
Метафора плоха -- и я там дальше написал почему: если кто-то постоянно кричит "волки-волки!" -- волков неплохо бы и показать
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_hunter
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Додано: Чет 08 лип, 2021 15:23
_hunter написав: RomanTik написав:sopkotomhu
, если действительно нужно только приложить карту, то непонятно чем думают разрабы или это специальное вредительство?
А "первоисточник" лень почитать? -- там же прямо в новости демо-ролик фичи.
Или нет времени -- нужно бежать зраду разгонять?..
если бы я хотел почитать первоисточник, то я бы и зашел туда? не? а если кто-то делает репост новости, то он должен делать это грамотно! или это тоже - зрада?
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RomanTik
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Додано: Чет 08 лип, 2021 15:39
RomanTik написав: _hunter написав: RomanTik написав:sopkotomhu
, если действительно нужно только приложить карту, то непонятно чем думают разрабы или это специальное вредительство?
А "первоисточник" лень почитать? -- там же прямо в новости демо-ролик фичи.
Или нет времени -- нужно бежать зраду разгонять?..
если бы я хотел почитать первоисточник, то я бы и зашел туда? не? а если кто-то делает репост новости
, то он должен делать это грамотно! или это тоже - зрада?
Так я про репост и пишу -- в нем ровно тот же ролик присутствует. Но нет же: один "самый умный" сходу юморит про прикладывание подорожника, следующий ему вторит про вредительство...
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_hunter
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