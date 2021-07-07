Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації

Додано: Чет 08 лип, 2021 14:24

_hunter написав: Цитрин написав: Если предложу вам порыться в мусорном баке и показать, что лежит на дне мусорного бака, чтобы подтвердить что там лежит мусор. Вы полезете рыться в мусоре? Нет. Так почему вы меня о том-же самом просите? Если предложу вам порыться в мусорном баке и показать, что лежит на дне мусорного бака, чтобы подтвердить что там лежит мусор. Вы полезете рыться в мусоре? Нет. Так почему вы меня о том-же самом просите?

Плохая метафора подобна котенку с дверцей Плохая метафора подобна котенку с дверцей

Метафора очень даже хорошая, потому что прекрасно выражает моё отношение к таким вещам - это брезгливость. И то что вы мне предлагаете я воспринимаю не иначе как предложение покопаться в мусорном баке, чтобы подтвердить что там мусор.В жизни, если бы узнал что ктото подобным занимается, то избегал-бы с ним контактов и общения. Такой человек токсичен и сам не понимает куда вляпался. Точно также как если дружить с ворами или наркоманами, можно заработать большие неприятности не делая ничего плохого.