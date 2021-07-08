Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації

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Цитрин написав:Если предложу вам порыться в мусорном баке и показать, что лежит на дне мусорного бака, чтобы подтвердить что там лежит мусор. Вы полезете рыться в мусоре? Нет. Так почему вы меня о том-же самом просите?
Плохая метафора подобна котенку с дверцей
Метафора очень даже хорошая, потому что прекрасно выражает моё отношение к таким вещам - это брезгливость. И то что вы мне предлагаете я воспринимаю не иначе как предложение покопаться в мусорном баке, чтобы подтвердить что там мусор.
В жизни, если бы узнал что ктото подобным занимается, то избегал-бы с ним контактов и общения. Такой человек токсичен и сам не понимает куда вляпался. Точно также как если дружить с ворами или наркоманами, можно заработать большие неприятности не делая ничего плохого.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 08 лип, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Да-да: образование так и прет -- бабка-бабке страшилки под подъездом рассказывала...
Это не страшилки. Можете поинтересоваться у специалистов по безопасности, они в вашей конторе наверняка есть. То что написал по поводу безопасности - это конечно пессиместичные сценарии, но абсолютно реальные.
А вообще, вы зря смеетесь, то что вы отдаете людям, то вам и вернется в будущем. Так устроен мир. Поэтому не хотите чтобы зло к вам вернулось, не делайте зла другим. Возможно сейчас для вас это выглядит глупостью, поэтому вам бесполезно что-либо доказывать, со временем поумнеете и сами все поймете.
_hunter написав:Ну вот я и интересуюсь -- тут на форуме мегаспец объявился -- уровнем как в паралельной ветке упомянутый Корсун
Я не мегаспец и не позиционировал себя с такой стороны. Криптография - это не моя основная специальность. Также как арифметика не основная специальность для бухгалтеров, хоть они её и используют.
Вообще, с чего вы взяли, что нужно быть мегаспецом чтобы понимать простейшие вещи? Мы-же не обсуждаем особенности криптоанализа алгоритмов на элиптических кривых или чего-то такого, а говорим про примитив для которого и обширных знаний не нужно, достаточно владеть банальной логикой.
Именно на это я и намекаю
Я и не говорил, что нужно. Нужно обычное "простейшее понимание"
Цитрин написав:Если предложу вам порыться в мусорном баке и показать, что лежит на дне мусорного бака, чтобы подтвердить что там лежит мусор. Вы полезете рыться в мусоре? Нет. Так почему вы меня о том-же самом просите?
Плохая метафора подобна котенку с дверцей
Метафора очень даже хорошая, потому что прекрасно выражает моё отношение к таким вещам - это брезгливость. И то что вы мне предлагаете я воспринимаю не иначе как предложение покопаться в мусорном баке, чтобы подтвердить что там мусор. ...
Метафора плоха -- и я там дальше написал почему: если кто-то постоянно кричит "волки-волки!" -- волков неплохо бы и показать
Це чудово. Отже, ID-картку я не буду отримувати скільки зможу за законом. А у дітей (які мають ту ID-картку отримати) в смартфоні не буде NFC, поки не подорослішають і не зароблять собі на той смартфон самі.. Дякую за попередження.