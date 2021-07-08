Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації

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Основное отличие смартфона от привычного мобильного телефона — это наличие операционной системы. ... Чаще всего в продаже встречаются смартфоны, которые работают на базе одной из трех операционных систем: Android, iOS и Windows Mobile. Самая популярная операционная система — Android. На ней базируется большинство смартфонов. Вторая ОС — iOS, на ней работают только устройства Apple. Третье место — за Windows Mobile.
Зачем нужен смартфон?
Если вы вдруг не знаете, для чего нужен смартфон, то вот вам ответ.
Серфинг интернета и социальных сетей.
Мультимедийный центр. На экране смартфона можно смотреть фильмы, слушать музыку, смотреть онлайн-трансляции.
Игры. В официальных онлайн-магазинах сегодня вы встретите огромное количество всевозможных игр. Среди них есть и такие, которые по графике могут дать фору компьютерным играм. При этом многие игры бесплатны.
Камеры. Фотокамеры позволяют не только получать отличные фотографии, включая селфи, но и проводить онлайн-трансляции или общаться с друзьями по видеочату.
Беспроводные модули значительно расширяют возможности. Например, можно использовать мобильную связь для выхода в интернет, причем сейчас используются такие технологии, когда скорость мобильного интернета может быть выше, чем на домашнем компьютере.
Приложения. Приложений, как и игр, в онлайн-магазинах огромное количество на любой вкус и кошелек.
Если говорить в целом, то «умный телефон» полностью оправдывает свое название — это впрямь телефон и компьютер в одном устройстве.
alt402 написав:Це чудово. Отже, ID-картку я не буду отримувати скільки зможу за законом. А у дітей (які мають ту ID-картку отримати) в смартфоні не буде NFC, ...
А такие смартфоны существуют/еще продаются? -- пару/тройку моделек можно? Кстати: NFC в смартфоне и не нужен -- "злые хакеры" (тм) будут прямо из проезжающих мимо автомобилей ID-карты сканировать
Браво!
Спрашиваете про смартфоны, а скрин выкладываете с кнопочными телефонами! ... Хоть один из представленных на вашем скрине телефонов подпадает под эти описания и является смартфоном?
Опять 25. Эти кнопкофоны выдаются по ссылке (дефолтная сортировка -- от дешевых), любезно предоставленной yanyura. О чем, собственно, я ему и написал в первом же ответном сообщении. Поэтому все претензии по-поводу "а скрин с кнопочными телефонами" -- это к нему.