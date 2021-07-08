Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:38

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  alt402 написав:Це чудово. Отже, ID-картку я не буду отримувати скільки зможу за законом. А у дітей (які мають ту ID-картку отримати) в смартфоні не буде NFC, ...

А такие смартфоны существуют/еще продаются? -- пару/тройку моделек можно? :roll:

На примере Розетки - всего предлагается телефонов (у которых продавец исключительно Розетка) 522 (https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c8 ... r=rozetka/), из них телефонов с NFC - 243 (https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c8 ... r=rozetka/).

522 - 243 = 279.
Модели смотрите сами.

Опять режим неадеквата включился (или он никогда и не выключался)? -- что в фразе на 4 слова -- "пару/тройку моделек можно?" -- такого сложного для понимания?..

То, что по первой ссылке так же "кнопкофоны" выдаются -- штук эдак 279, на глаз -- не смущает? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:14

  _hunter написав:
  yanyura написав:На примере Розетки - всего предлагается телефонов (у которых продавец исключительно Розетка) 522 (https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c8 ... r=rozetka/), из них телефонов с NFC - 243 (https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c8 ... r=rozetka/).

522 - 243 = 279.
Модели смотрите сами.

Опять режим неадеквата включился (или он никогда и не выключался)? -- что в фразе на 4 слова -- "пару/тройку моделек можно?" -- такого сложного для понимания?..

То, что по первой ссылке так же "кнопкофоны" выдаются -- штук эдак 279, на глаз -- не смущает? :lol:

Ну если вы не в силах найти на странице Розетки пару/тройку телефонов без NFC, помогу.

11 моделей из 60-ти только на первой странице, где модели выставлены "по рейтингу":

- OnePlus Nord N100 4/64GB Midnight Frost (5011101331)
- Samsung Galaxy A02s 3/32GB Black (SM-A025FZKESEK)
- Samsung Galaxy A02 2/32GB Blue (SM-A022GZBBSEK)
- Xiaomi Redmi Note 10 4/64GB Lake Green (765949)
- Xiaomi Redmi Note 10 4/128GB Lake Green (765952)
- Xiaomi Redmi 9A 2/32GB Granite Gray (M2006C3LG)
- Poco M3 4/128GB Black (726255)
- OPPO A74 4/128GB Blue
- Nokia 1.4 2/32GB Grey (F20BTX1362013)
- Nokia G10 3/32GB Purple (719901148431)
- Motorola E7 Plus 4/64GB Blue (PAKX0008RS)

Правда цены на них "нищебродские" - от 2699 до всего лишь 7777, "но то таке".

"Кнопкофоны"? Покажите среди этих 11-ти хоть один, где имеются кнопки. Да даже не из этих 11-ти, а хоть 1 из 60-ти на https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c8 ... r=rozetka/ где есть кнопки.

Так у кого включился "режим неадеквата"?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:32

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  yanyura написав:На примере Розетки - всего предлагается телефонов (у которых продавец исключительно Розетка) 522 (https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c8 ... r=rozetka/), из них телефонов с NFC - 243 (https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c8 ... r=rozetka/).

522 - 243 = 279.
Модели смотрите сами.

Опять режим неадеквата включился (или он никогда и не выключался)? -- что в фразе на 4 слова -- "пару/тройку моделек можно?" -- такого сложного для понимания?..

То, что по первой ссылке так же "кнопкофоны" выдаются -- штук эдак 279, на глаз -- не смущает? :lol:

11 моделей, на странице, где модели выставлены "по рейтингу":

- OnePlus Nord N100 4/64GB Midnight Frost (5011101331)
- Samsung Galaxy A02s 3/32GB Black (SM-A025FZKESEK)
...

"Кнопкофоны"? Покажите среди этих 11-ти хоть один, где имеются кнопки. Да даже не из этих 11-ти, а хоть 1 из 60-ти на https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c8 ... r=rozetka/ где есть кнопки.

Ну наконец-то! -- со второго раза таки получилось фразу понять и сделать что просили... :lol:

Но подход, в принципе, интересный: это не "папа $200 для сына зажал" оказывается, а "папа за сесурити бдит" :lol:

Показываю где есть кнопки:
Зображення
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:10

_hunter

Вы специально подтасовываете?

Ваш скрин:
Зображення

и скрин моей ссылки:
Зображення

+ в моем посте:
11 моделей из 60-ти только на первой странице, где модели выставлены "по рейтингу":


Вы же предпочли взять "от дешевых к дорогим", при этом "от дешевых к дорогим" обрезали на скрине. Несолидно.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:22

  yanyura написав:_hunter

Вы специально подтасовываете?

+ в моем посте:
11 моделей из 60-ти только на первой странице, где модели выставлены "по рейтингу":


Вы же предпочли взять "от дешевых к дорогим", при этом "от дешевых к дорогим" обрезали на скрине. Несолидно.

Что подтасовываю? -- если сортировка имеет значение -- ее нужно указывать. У меня сортировка "по умолчанию" -- именно такая.

А ничего, что мое сообщение про "кнопкофоны" было _до_ "где модели выставлены "по рейтингу""? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:52

  _hunter написав:
  alt402 написав:Це чудово. Отже, ID-картку я не буду отримувати скільки зможу за законом. А у дітей (які мають ту ID-картку отримати) в смартфоні не буде NFC, ...

А такие смартфоны существуют/еще продаются? -- пару/тройку моделек можно? :roll:
Кстати: NFC в смартфоне и не нужен -- "злые хакеры" (тм) будут прямо из проезжающих мимо автомобилей ID-карты сканировать :lol:

Браво!

Спрашиваете про смартфоны, а скрин выкладываете с кнопочными телефонами!

Информация только для вас - чем отличаются смартфоны от "кнопкофонов":

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью карманного персонального компьютера.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%BD

Главное отличие смартфона от сотового телефона такого же уровня — наличие полноценной операционной системы. Это позволяет устанавливать любые необходимые пользователю программы.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/8870 ... 0%9E%D0%9D

Основное отличие смартфона от привычного мобильного телефона — это наличие операционной системы.
...
Чаще всего в продаже встречаются смартфоны, которые работают на базе одной из трех операционных систем: Android, iOS и Windows Mobile. Самая популярная операционная система — Android. На ней базируется большинство смартфонов. Вторая ОС — iOS, на ней работают только устройства Apple. Третье место — за Windows Mobile.

Зачем нужен смартфон?

Если вы вдруг не знаете, для чего нужен смартфон, то вот вам ответ.

Серфинг интернета и социальных сетей.

Мультимедийный центр. На экране смартфона можно смотреть фильмы, слушать музыку, смотреть онлайн-трансляции.

Игры. В официальных онлайн-магазинах сегодня вы встретите огромное количество всевозможных игр. Среди них есть и такие, которые по графике могут дать фору компьютерным играм. При этом многие игры бесплатны.

Камеры. Фотокамеры позволяют не только получать отличные фотографии, включая селфи, но и проводить онлайн-трансляции или общаться с друзьями по видеочату.

Беспроводные модули значительно расширяют возможности. Например, можно использовать мобильную связь для выхода в интернет, причем сейчас используются такие технологии, когда скорость мобильного интернета может быть выше, чем на домашнем компьютере.

Приложения. Приложений, как и игр, в онлайн-магазинах огромное количество на любой вкус и кошелек.

Если говорить в целом, то «умный телефон» полностью оправдывает свое название — это впрямь телефон и компьютер в одном устройстве.

https://androidnik.ru/chto-znachit-smar ... on-nuzhen/

Хоть один из представленных на вашем скрине телефонов подпадает под эти описания и является смартфоном?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:10

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  alt402 написав:Це чудово. Отже, ID-картку я не буду отримувати скільки зможу за законом. А у дітей (які мають ту ID-картку отримати) в смартфоні не буде NFC, ...

А такие смартфоны существуют/еще продаются? -- пару/тройку моделек можно? :roll:
Кстати: NFC в смартфоне и не нужен -- "злые хакеры" (тм) будут прямо из проезжающих мимо автомобилей ID-карты сканировать :lol:

Браво!

Спрашиваете про смартфоны, а скрин выкладываете с кнопочными телефонами!
...
Хоть один из представленных на вашем скрине телефонов подпадает под эти описания и является смартфоном?

Опять 25. Эти кнопкофоны выдаются по ссылке (дефолтная сортировка -- от дешевых), любезно предоставленной yanyura. О чем, собственно, я ему и написал в первом же ответном сообщении. Поэтому все претензии по-поводу "а скрин с кнопочными телефонами" -- это к нему.
_hunter
 
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