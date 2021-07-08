Додаток «Дія» запустив новий спосіб авторизації

Основное отличие смартфона от привычного мобильного телефона — это наличие операционной системы.

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Чаще всего в продаже встречаются смартфоны, которые работают на базе одной из трех операционных систем: Android, iOS и Windows Mobile. Самая популярная операционная система — Android. На ней базируется большинство смартфонов. Вторая ОС — iOS, на ней работают только устройства Apple. Третье место — за Windows Mobile.



Зачем нужен смартфон?



Если вы вдруг не знаете, для чего нужен смартфон, то вот вам ответ.



Серфинг интернета и социальных сетей.



Мультимедийный центр. На экране смартфона можно смотреть фильмы, слушать музыку, смотреть онлайн-трансляции.



Игры. В официальных онлайн-магазинах сегодня вы встретите огромное количество всевозможных игр. Среди них есть и такие, которые по графике могут дать фору компьютерным играм. При этом многие игры бесплатны.



Камеры. Фотокамеры позволяют не только получать отличные фотографии, включая селфи, но и проводить онлайн-трансляции или общаться с друзьями по видеочату.



Беспроводные модули значительно расширяют возможности. Например, можно использовать мобильную связь для выхода в интернет, причем сейчас используются такие технологии, когда скорость мобильного интернета может быть выше, чем на домашнем компьютере.



Приложения. Приложений, как и игр, в онлайн-магазинах огромное количество на любой вкус и кошелек.



Если говорить в целом, то «умный телефон» полностью оправдывает свое название — это впрямь телефон и компьютер в одном устройстве.