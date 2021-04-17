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Чи гарантуються державою
вклади у банківських металах

Чи гарантуються державою вклади у банківських металах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:20

Чи гарантуються державою вклади у банківських металах

Пропонуємо до обговорення:
Відкрити депозитний рахунок можна з фізичною поставкою металу або без неї.

Дивися повний текст Чи гарантуються державою вклади у банківських металах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:20

Вклад в фиизческом золоте под 1% в год без гарантии возврата? Интересно посмотреть на вкладчика :)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:11

Гарантируется только бумага)))
rapyd777
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:19

3%-7% это достижение офицера? :mrgreen:

делай 0.5% в день и капитализируй, это будет 200%-440% годовых.
https://youtu.be/aDWhgC3uAbU?t=4642
proftpd66
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