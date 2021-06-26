Ціна акцій американської компанії Apple за підсумками 7 липня зросла на 1,8% до $144,57, оновивши досягнутий в січні рекорд.
Дивися повний текст Вартість акцій Apple досягла рекорду.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 11:57
Вартість акцій Apple досягла рекорду
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Дивися повний текст Вартість акцій Apple досягла рекорду.
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:57
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