З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40%, але це не вирішить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці.
Дивися повний текст У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 12:06
У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз
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Дивися повний текст У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз.
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:08
Основная проблема не в повышении тарифов, а в том что нельзя отказаться от навязанного централизованного отопления из-за субсидиантов и льготников коих 50-60%
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