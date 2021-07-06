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У жовтні тарифи на опалення
злетять на 40% - прогноз

У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:06

У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40%, але це не вирішить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці.

Дивися повний текст У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:08

Основная проблема не в повышении тарифов, а в том что нельзя отказаться от навязанного централизованного отопления из-за субсидиантов и льготников коих 50-60%
rapyd777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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