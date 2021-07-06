З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40%, але це не вирішить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці.
Дивися повний текст У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 12:06
У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз.
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:08
Основная проблема не в повышении тарифов, а в том что нельзя отказаться от навязанного централизованного отопления из-за субсидиантов и льготников коих 50-60%
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:07
Но можно же продать "бабушнину прэлесть" и переехать в нормальный дом?
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 08 лип, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:11
Хорошо освоили схему-накопил критический долг и требует списать.Потом опять накапливают и т д.Так спишите долги населению.
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:20
Re: У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз
Цена прелести и цена нормального дома с учетом внутренних работ если новый ? Ах да можно ужаться по площади раза в 4-ре если конечно есть нормальные дома с такой площадью и переехать в кизяки, а можно по кирпичику каждый день собирать и повторить подвиг дядюшки Тыквы В нашей стране много чего можно, хочешь на балалайке играй, хочеш в речку плюй
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:30
Так ремонт и в прэлести -- если после бабушки -- делать нужно. И если не хватает на новострой -- можно и в совкофонде взять, но с нормальными соседями.
Если будет спрос -- эта строка во всех объявах о продаже хат появится
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:51
Re: У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз
Мне не нужно, я купил и сделал ремонт, но в этой игре в процессе поменялись правила, предугадать это на момент покупки я не мог. И лично для меня переезд в новое обойдется этак 50 000 $ в лучшем случае с сохранением площади (а она у меня не избыточная) и района. Теперь рассмотрим под другим углом, 50 000 $ сколько лет за эти деньги можно топить и проживу ли я столько ?
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