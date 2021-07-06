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У жовтні тарифи на опалення
злетять на 40% - прогноз

У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:06

У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40%, але це не вирішить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці.

Дивися повний текст У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:08

Основная проблема не в повышении тарифов, а в том что нельзя отказаться от навязанного централизованного отопления из-за субсидиантов и льготников коих 50-60%
rapyd777
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:07

  rapyd777 написав:Основная проблема не в повышении тарифов, а в том что нельзя отказаться от навязанного централизованного отопления из-за субсидиантов и льготников коих 50-60%

Но можно же продать "бабушнину прэлесть" и переехать в нормальный дом? :roll:
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 08 лип, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:11

Хорошо освоили схему-накопил критический долг и требует списать.Потом опять накапливают и т д.Так спишите долги населению.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:20

Re: У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз

  _hunter написав:Но можно же продать "бабушнину прелесть" и переехать в нормальный дом?
Цена прелести и цена нормального дома с учетом внутренних работ если новый ? Ах да можно ужаться по площади раза в 4-ре если конечно есть нормальные дома с такой площадью и переехать в кизяки, а можно по кирпичику каждый день собирать и повторить подвиг дядюшки Тыквы :) В нашей стране много чего можно, хочешь на балалайке играй, хочеш в речку плюй ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:30

  Igorten написав:
  _hunter написав:Но можно же продать "бабушнину прелесть" и переехать в нормальный дом?
Цена прелести и цена нормального дома с учетом внутренних работ если новый ? Ах да можно ужаться по площади раза в 4-ре если конечно есть нормальные дома с такой площадью, а можно по кирпичику каждый день собирать и повторить подвиг дядюшки Тыквы :) В нашей стране много чего можно, хочешь на балалайке играй, хочеш в речку плюй ;)

Так ремонт и в прэлести -- если после бабушки -- делать нужно. И если не хватает на новострой -- можно и в совкофонде взять, но с нормальными соседями.
Если будет спрос -- эта строка во всех объявах о продаже хат появится :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:51

Re: У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз

  _hunter написав:Так ремонт и в прэлести -- если после бабушки -- делать нужно.

Мне не нужно, я купил и сделал ремонт, но в этой игре в процессе поменялись правила, предугадать это на момент покупки я не мог. И лично для меня переезд в новое обойдется этак 50 000 $ в лучшем случае с сохранением площади (а она у меня не избыточная) и района. Теперь рассмотрим под другим углом, 50 000 $ сколько лет за эти деньги можно топить и проживу ли я столько ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:16

Мне не нужно, я купил и сделал ремонт, но в этой игре в процессе поменялись правила, предугадать это на момент покупки я не мог. И лично для меня переезд в новое обойдется этак 50 000 $ в лучшем случае с сохранением площади (а она у меня не избыточная) и района. Теперь рассмотрим под другим углом, 50 000 $ сколько лет за эти деньги можно топить и проживу ли я столько ?


Дом тоже топить надо и не факт, что по деньгам на кв.м. получится дешевле. А пятую часть от 50000$ можно сменять на гривну и кинуть на депо, и получится, что проценты полностью или почти полностью покроют стоимость центрального отопления.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:30

summacut Для начала 50 нужно иметь. Депо ? По нынешним % :) Да и в памяти свежи банкопады и кризисы ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:37

  Igorten написав:
  _hunter написав:Так ремонт и в прэлести -- если после бабушки -- делать нужно.

Мне не нужно, я купил и сделал ремонт, но в этой игре в процессе поменялись правила, предугадать это на момент покупки я не мог. И лично для меня переезд в новое обойдется этак 50 000 $ в лучшем случае с сохранением площади (а она у меня не избыточная) и района. Теперь рассмотрим под другим углом, 50 000 $ сколько лет за эти деньги можно топить и проживу ли я столько ?

В смысле? -- правила игры со времен распада совка (когда комуналка была на халяву) не менялись: и дома с собственными котельными уже чуть ли не 20 лет строят...
_hunter
 
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