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У жовтні тарифи на опалення
злетять на 40% - прогноз

У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:53

73% ви це зробили разом!!!))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:31

dimonasvilli

Процент даунов, которые верят, что их способность оплачивать коммуналку зависит от результатов выборов пока сильно превышает разумные пределы.
Nickoss1
 
Повідомлень: 201
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