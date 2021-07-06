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У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лип, 2021 15:53
73% ви це зробили разом!!!))
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dimonasvilli
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:31
dimonasvilli
Процент даунов, которые верят, что их способность оплачивать коммуналку зависит от результатов выборов пока сильно превышает разумные пределы.
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Nickoss1
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Сер 07 лип, 2021 09:55
lamal