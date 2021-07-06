У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лип, 2021 17:31
dimonasvilli
Процент даунов, которые верят, что их способность оплачивать коммуналку зависит от результатов выборов пока сильно превышает разумные пределы.
Додано: Чет 08 лип, 2021 22:29
Тю, а в чому проблема? Епоха бідності закінчилась? Закінчилась ще ДВА РОКИ ТОМУ!
Отже, усі багаті і з цим проблем не має бути. Та й собаку завжди можна, щоб сплатити комуналку.
Електрика вже подорожчала і ще подорожчає (це в кого електричне опалення).
Газ зараз на ринку дуже дорогий, то й звичайне опалення теж буде дорогим. Всю зиму (це в кого не-електричне опалення).
Вихід: переходити на твердопаливні котли, якщо це можливо.
Іншим треба повторювати мантру "хоть поржом".
Додано: Чет 08 лип, 2021 22:32
К сожалению, процент даунов, которые даже на выборы не ходили, но которым ВСЕ должны только за сам факт их существования, просто запредельный. И этот процент даунов увеличивается. За счет разочаровавшихся в ЗЕ.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 45 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|