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У жовтні тарифи на опалення
злетять на 40% - прогноз

У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:53

73% ви це зробили разом!!!))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:31

dimonasvilli

Процент даунов, которые верят, что их способность оплачивать коммуналку зависит от результатов выборов пока сильно превышает разумные пределы.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:29

Тю, а в чому проблема? Епоха бідності закінчилась? Закінчилась ще ДВА РОКИ ТОМУ!
Отже, усі багаті і з цим проблем не має бути. Та й собаку завжди можна, щоб сплатити комуналку.
Електрика вже подорожчала і ще подорожчає (це в кого електричне опалення).
Газ зараз на ринку дуже дорогий, то й звичайне опалення теж буде дорогим. Всю зиму (це в кого не-електричне опалення).
Вихід: переходити на твердопаливні котли, якщо це можливо.
Іншим треба повторювати мантру "хоть поржом".
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:32

  Nickoss1 написав:Процент даунов, которые верят, что их способность оплачивать коммуналку зависит от результатов выборов пока сильно превышает разумные пределы.

К сожалению, процент даунов, которые даже на выборы не ходили, но которым ВСЕ должны только за сам факт их существования, просто запредельный. И этот процент даунов увеличивается. За счет разочаровавшихся в ЗЕ.
alt402
 
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  #<12
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