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Пентагон розірвав контракт з
Microsoft на $10 мільярдів

Пентагон розірвав контракт з Microsoft на $10 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:04

Пентагон розірвав контракт з Microsoft на $10 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони США скасовує контракт на 10 мільярдів доларів, укладений з компанією Microsoft. Йдеться про проект зі створення хмарної системи під назвою Jedi.

Дивися повний текст Пентагон розірвав контракт з Microsoft на $10 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:04

..интересно с фин.стороны такого бек-ап )): расторжение контракта по идее влечет выплату компенсаций в пользу стороны-подрядчика "за упущенную выгоду.." и т.п.. ?? скок обломилось Гейтсу "за здорово живешь" ввиду таких капризов военных ??...
maestro71
 
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